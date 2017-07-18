İşgal Güçleri Mescid-i Aksa Yakınlarında Filistinli Kadınlara Saldırdı

Bu arada cemaatin elektronik kapılardan geçerek Mescid-i Aksa'ya girmeyi reddettiği ve El-Esbat Kapısı önünde namaz kılmaya devam ettiği bildirildi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, işgal polisinin Mescid-i Aksa yakınlarında Filistinli üç kadını darp etmeye başladığını ve gençlerin müdahale ederek kadınları işgal polisinin elinden kurtardığını söyledi. İşgal polisinin Filistinli kadınları kurtarmak için müdahale eden gençlere de saldırdığı, Mescid-i Aksa'nın ana giriş kapılarına elektronik kapıların yerleştirilmesi nedeniyle Mescid-i Aksa çevresinde gerginliğin hakim olduğu ve Filistinlilerin söz konusu kapılardan geçerek Mescid-i Aksa'ya girmeyi reddettikleri kaydedildi. Dünden bu yana Mescid-i Aksa'nın kapılarında gerginlik yaşanırken, İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin ve Kudüslülerin ikindi namazını Mescid-i Aksa kapıları önünde kıldıkları ifade edildi. FİEM