İşgal Güçleri Mescid-i Aksa Yakınlarında Filistinli Kadınlara Saldırdı
İşgal güçleri 17 Temmuz Pazartesi ikindi saatlerinde Mescid-i Aksa'nın El-Esbat Kapısı'nda toplanan kadınlara ve gençlere saldırdı.
Bu arada cemaatin elektronik kapılardan geçerek Mescid-i Aksa'ya girmeyi reddettiği ve El-Esbat Kapısı önünde namaz kılmaya devam ettiği bildirildi.
Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, işgal polisinin Mescid-i Aksa yakınlarında Filistinli üç kadını darp etmeye başladığını ve gençlerin müdahale ederek kadınları işgal polisinin elinden kurtardığını söyledi.
İşgal polisinin Filistinli kadınları kurtarmak için müdahale eden gençlere de saldırdığı, Mescid-i Aksa'nın ana giriş kapılarına elektronik kapıların yerleştirilmesi nedeniyle Mescid-i Aksa çevresinde gerginliğin hakim olduğu ve Filistinlilerin söz konusu kapılardan geçerek Mescid-i Aksa'ya girmeyi reddettikleri kaydedildi.
Dünden bu yana Mescid-i Aksa'nın kapılarında gerginlik yaşanırken, İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin ve Kudüslülerin ikindi namazını Mescid-i Aksa kapıları önünde kıldıkları ifade edildi.
FİEM
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