İşgal Güçleri Kudüs'ün Doğusunda Filistinli Bir Genci Katletti

İşgal polisi, Filistinli bir gencin Beytlahim'in kuzeydoğusunda işgal güçleri sınır muhafızları askerlerine yönelik bıçaklama eylemi girişiminde bulunduğunu, askerlerin ateş açarak genci etkisiz hale getirdiklerini öne sürdü.

Filistinli gencin şehit olduğu belirtilirken işgal askerlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, işgal askerleri Filistinli gence Beytlahim ile Kudüs'ün doğusundaki köyleri ayıran kontrol noktasından geçerken ateş açtı.

İşgal güçlerinin Filistinli genci yerde yaralı olarak bıraktığı ve kan kaybından ölmesini beklediği, Filistin Kızılayı ilkyardım ekiplerinin Filistinli gence müdahalesine izin vermediği bildirildi.

İşgal güçlerinin olay yerine akın ettiği ve kontrol noktasının her iki yönde geçişlere kapatıldığı, kontrol noktasının kapatılması nedeniyle trafikte yığılma olduğu belirtildi.

Adı henüz açıklanmayan Filistinli gencin şehit olmasıyla birlikte Kudüs İntifadası'nda şehit sayısının 314'e yükseldiği ifade edildi.

FİEM