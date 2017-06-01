İşgal Güçleri Geçen Yıl 107 Filistinliyi Şehit Etti

2016 yılında İsrail'in Filistin topraklarındaki ihlalleriyle ilgili raporda, 2015 yılında 169 Filistinlinin şehit olduğu ve 15477 Filistinlinin yaralandığı hatırlatıldı.

Siyonist işgalin 50'nci yıldönümü yaklaşırken yayınlanan raporda, bir önceki yıla oranla 2016 yılında şehit sayısının yüzde 37 ve yaralı sayısının yüzde 80 oranında düştüğü belirtildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında insani ihtiyaçların başlıca müsebbibinin işgal rejiminin uygulamaları olduğu belirtilen raporda, Filistin'deki siyasi bölünmüşlük halinin de tehlikeli bir şekilde buna katkıda bulunduğu ifade edildi.

Filistinlilere yönelik zorla göç ettirme politikasının devam ettiğine dikkat çekilen raporda, işgal yönetiminin 1094 binayı ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı ve Filistinli eylemcilerin ailelerinin evlerinin de yıkıldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca Filistinlilerin seyahat özgürlüklerine ve insani yardımlara yönelik kısıtlamaların da devam ettiği dile getirildi.

OCHA, Mısır yönetiminin Rafah Kapısı'nı sürekli kapalı tutması nedeniyle Gazze Şeridi'nin yalnızlığının arttığını, Rafah Kapısı'nın 2015'te 32 gün ve 2016'da da sadece 44 gün açık kaldığını bildirdi.

FİEM