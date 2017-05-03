İşgal Güçleri Filistinli Zannettiği Yahudi Yerleşimciyi Öldürdü

İşgal rejimi medyası ilk başta Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Hızma kontrol noktasında Filistinli bir gencin işgal askerlerine yönelik bıçaklama eylemi girişiminde bulunduğunu ve işgal askerlerinin gence ateş açtığını öne sürdü.

İşgal polisi, Filistinli gencin kontrol noktasından yürüyerek geçmek istediğini ve kontrol noktasında görevli işgal askerlerine yaklaşarak bıçaklama girişiminde bulunduğunu, bunun üzerine işgal askerlerinin gencin üzerine doğrudan ateş açtıklarını ve gencin hayatını kaybettiğini söyledi.

İşgal polisinin bu açıklamasından sonra Hızma kontrol noktasında öldürülenin Filistinli bir genç değil Yahudi yerleşimci olduğu anlaşıldı.

FİEM