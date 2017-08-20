İşgal Güçleri Filistinli Bir Genci Katletti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinin girişinde bulunan Zaatara (Tafuah) kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Zaatara (Tafuah) askeri kontrol noktasında, yanında taşıdığı bıçakla askerlere saldırmaya çalışan 17 yaşındaki bir Filistinlinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği, İsrailli bir kadın askerin de şarapnel parçası isabet etmesi sonucu hafif yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı Alar beldesi sakinlerinden olduğu belirlenen 17 yaşındaki Kuteybe Ziyad Yusuf Zahran isimli Filistinli çocuk, bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla Zaatara kontrol noktasında işgal gücü tarafından açılan ateşle hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış dikkati çekiyor. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'i, Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla suçluyor.

Resmi istatistiklere göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de devam eden olaylarda, 2 Ürdün vatandaşı ve 269'u aşkın Filistinli ile 47 İsrail asker ve polisi hayatını kaybetti.