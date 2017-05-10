İşgal Güçleri En-Nakab'ta Filistinlilere Ait 10 Binayı Yıktı

Filistinli aktivist Halid Ebu Harme, işgal güçlerine ait askeri araçların bu sabah En-Nakab'taki Sa've köyüne baskın düzenlediğini, El-Kassasi ve El-Havatıra ailelerine ait binaları kuşatarak yıkmaya başladığını söyledi.

Quds Press Haber Ajansı'na konuşan Ebu Harme, işgal güçlerinin sekiz evi, bir at ahırını ve bir küçükbaş hayvan ahırını yıktığını, yıkılan evlerden bazılarının yaşının 40'tan fazla olduğunu bildirdi.

İşgal rejiminin En-Nakab'taki yaklaşık 50 Arap köyünü meşru yerleşim alanı olarak kabul etmediği ve söz konusu köylerin sakinlerini sürekli olarak hedef aldığı, evlerini ve ahırlarını yıktığı, köy sakinlerini göçe zorladığı ifade edildi.

En-Nakab bölgesindeki arazilerin çoğunun resmi mülkiyet belgesi olmamasını fırsat bilen işgal rejimi, yetmişli yılların başında Filistinlilerden 1969'da çıkarılan arazi anlaşmazlıkları çözümü yasasına göre arazilerini kaydettirmek için başvuruda bulunmalarını istedi.

İşgal rejiminin çağrısı üzerine En-Nakab'ta yaşayan Filistinlilerin yüzbinlerce dönüm arazinin tescili için başvurduğu fakat işgal yönetiminin o günden bu yana söz konusu başvurulara bakmadığı bildirildi.

Arap Alternatif Planlama Merkezi'nin yayınladığı raporda, bölgede Filistinlilere ait 14 beldede 12.700'den fazla ruhsatsız bina bulunduğu, bu binalar arasındaki 7367 meskenin yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

FİEM