İşgal Güçleri Cenin Kampı'nda Filistinli Bir Genci Katletti
İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi vurarak öldürdüğü bildirildi.
Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'na zorla girmesi sonucu, askerler ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanmasına, Filistinli gençlerin taş ve molotofkokteyliyle karşılık verdiği belirtildi.
Cenin Devlet Hastanesi kaynakları da İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Muhammed Ebu Halife (16) isimli Filistinli gencin acil kısmına getirildiğinde hayatını kaybetmiş olduğunu, 5 kişinin de yaralı olarak hastaneye getirildiğini ifade etti.
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