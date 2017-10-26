İşgal Güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
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İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
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