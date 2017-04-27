İşgal Güçleri Askalan Cezaevi'nde Açlık Grevindeki Esirleri Darp Etti

Medya Komitesi'nin bugün (27 Nisan Perşembe) yayınladığı bildiriye göre, Avukat Acve, müebbet hapis mahkumu Nasr Ebu Hamid ile hasta esir Said Müslim'i ziyaret etti.

Avukat Acve, cezaevi idaresine bağlı güçlerin önceki gün Askalan Cezaevi'nde açlık grevindeki esirlerin koğuşlarına baskın düzenlediğini ve çıplak aranmayı reddeden esirleri darp ettiğini, beş esirin kafalarında ve yüzlerinde darp izleri oluştuğunu ve cezaevi revirine kaldırıldıklarını söyledi.

Acve'nin naklettiğine göre, esir Ebu Hamid, açlık grevindeki esirlerin durumunun çok zor olduğunu ve işgal güçlerinin esirleri aşağılamak ve baskı için her gün koğuşlarda arama yaptığını bildirdi.

Esir Ebu Hamid, cezaevleri idaresinin esirleri cezaevi içinde yargılayarak her esire 500 şikel para cezası ve 10 gün tecrit cezası gibi çeşitli cezalar verdiğini, açlık grevini bırakmaya zorlamak için esirlerin ellerindeki tuzları aldığını ifade etti.

Ebu Hamid, açlık grevine başladığı 17 Nisan'dan bu yana ağırlığından 10 kilo kaybettiğini ve esirlerin sağlık muayenesinden geçmeyi de reddettiklerini belirtti.

FİEM