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İşgal Askerlerinin Düştüğü Acziyetler

Siyonist İsrail askerlerinin elinde sadece taş olan Filistinliler karşısında düştükleri acziyetler bir videoda paylaşıldı.

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