ISESCO, Halep’teki Pazar Yeri Saldırısını Kınadı!

Merkezi Fas’ın başkenti Rabat’ta bulunan İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu’ndan (ISESCO) yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin Halep kentinde 50’den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan hava saldırısı kınandı.

AA’da yer alan habere göre, saldırının sorumlusu olarak Rusya’nın gösterildiği açıklamada, “Bu vahşi saldırı tüm uluslararası standartlara göre bir savaş suçudur. Bu suç kınanmalı ve failleri uluslararası kanun doğrultusunda cezalandırılmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Suriye halkının acılarını dindirme çağrısı yapıldı.

Yerel kaynaklar, Halep’e bağlı Etarib’de bir pazar yerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında en az 53 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.