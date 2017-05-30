“İş Sağlığı ve Güvenliği Maliyet Olarak Görülmemeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Temmuz’dan itibaren iş güvenliği uzmanı denetimlerinin başlayacağını hatırlatarak, “İş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler bir maliyet olarak görülmemeli. Çünkü maddi kayıplar telafi edilse de kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmamaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkârlarla yanlarında çalışanların iş kazaları, meslek hastalıkları ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlem almaları gerektiğini kaydetti.

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri sahiplerine 1 Temmuz’dan itibaren iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildiğini anımsatan Palandöken, “Bu tarihten itibaren denetimler de başlayacak. Bununla birlikte 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri gerekli sertifikaya sahip olmaları hâlinde (işe giriş ve periyodik muayeneler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek.” ifadelerini kullandı.