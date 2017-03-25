İş Bulma İhtimali En Yüksek Meslek Veterinerlik
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2016 itibariyle Türkiye’de 27 milyon 205 bin kişi istihdam edildi.
İstihdam edilenlerin 8 milyon 564 binini ilkokul mezunları, 6 milyon 64 binini yüksekokul veya fakülte mezunları, 5 milyon 148 binini ilköğretim, ortaokul mezunu, 2 milyon 808 binini meslek lisesi mezunu, 2 milyon 685 binini genel lise mezunu, 978 binini okuma yazma bilmeyenler, 958 binini de okuma yazma bilen fakat bir okulu bitirmeyenler oluşturdu.
İstihdam edilen 6 milyonu aşkın üniversite mezununun 1,7 milyonu iş ve yönetim, 909 bini eğitim, 702 bini mühendislik ve işleri alanından mezun oldu.
En Yüksek İstihdam Oranı Veterinerlikte
Yüksekokul veya üniversite mezunları arasından Türkiye’de işgücü piyasasında değerlendirilen her 10 veterinerden 8’inin iş sahibi olduğu görüldü.
Veterinerlik yüzde 82,3 istihdam oranıyla ilk sırayı alırken, bunu yüzde 79,3 ile mühendislik, yüzde 77,8 ile sağlık, yüzde 76,6 ile hukuk, yüzde 75,9 ile güvenlik hizmetleri, yüzde 72,3 ile biyoloji ve çevre bilimleri, yüzde 71,3 ile mimarlık, inşaat ile tarım, ormancılık ve balıkçılık, yüzde 71,2 ile fiziki bilimler, yüzde 69,5 ile iş ve yönetim alanları izledi.
En Çok İşsiz Sosyal Hizmet Alanında
Yükseköğrenim mezunları arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 24 ile sosyal hizmetlerde olurken, bunu yüzde 23,5 ile iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri, yüzde 21,2 ile sanat, yüzde 19,2 ile gazetecilik ve enformasyon, yüzde 18,4 ile imalat ve işleme, yüzde 17 ile bilişim ve iletişim teknolojileri alanları takip etti.
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