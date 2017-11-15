“Irkçılık Amerika'da Hala Büyük Bir Problem”

Irkçılık karşıtı "American History X" filminin yapımcısı John Morrissey, "1998'de bu filmi yaptığımızda bile ırkçılık Amerika'da önemli bir sorundu. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen şu anda da hala büyük bir problem." dedi.

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında "Masterclass" etkinliğine katılmak üzere kente gelen senarist, yapımcı ve oyuncu Morrissey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, film festivallerinin yönetmen ve yapımcılara ciddi faydaları bulunduğunu belirterek festivallerin sponsor bulma fırsatı yaratmasının yanı sıra filmlerin pazarlanmasında ve seyirciye ulaşmasında da önemli yeri olduğunu söyledi.

Morrissey, dünya çapında büyük ses getiren "American History X" filmi ırkçılığı ele aldığı için senaryoyu okur okumaz projede yer aldığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Filmin ana noktası ırkçılık neden doğar ve nasıl oluşur? Bir çocuk masum doğuyor fakat nasıl ırkçı oluyor? Film bunu sorguluyor. Bu konunun benim için önemli olmasının da bir nedeni var. Annem ve babam ben bir yaşındayken boşandı ve annem ünlü olmaya başlayan Afrika kökenli siyahi bir şarkıcının yanında çalışmaya başladı. Bu anlattıklarım 1950'lerde Amerika'da ırkçılığın en yüksek olduğu dönemler. Ben de hayatımın önemli dönemini siyahi şarkıcıyla geçirdim. Daha sonra annem bu işi bıraktı. Böylece gençliğimde ırkçılığın olduğunu fark ettim ve hiçbir zaman anlamadım. 1960'larda Amerika'da insan haklarıyla ilgili kanunlar çıkarıldı. 1998'de bu filmi yaptığımızda bile ırkçılık Amerika'da önemli bir sorundu. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen şu anda da hala büyük bir problem."

"ABD'deki silah lobisi çok güçlü"

John Morrissey, Amerikan sinemasında geçmişten bu yana gelişmiş silahlar kullanılmasının ABD'nin tarihiyle ilişkili olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"ABD'ye göç olduğu dönemde, oradaki yerlileri bastırmak için silahı çok fazla kullanmışlar ve bu da bir şekilde onların kültürü olmuş. Yani silah Amerikan kültürünün bir parçası oldu. ABD'deki silah lobisi çok güçlü. Filmlerde de yer almasının nedenlerinden biri bu olabilir. Ama bana göre aksiyon filmlerinde silah kullanılması ticari kaygı. Bu tür filmlerde heyecan oluyor. İyi insanlar kötü insanları yakalamaya çalışıyor. Bunlar sinema salonlarında insanların ilgisini çekiyor. Bu tür filmleri izlemesi de kolay, hiçbir şey düşünmek zorunda değilsin. Dolayısıyla insanların böyle bir tercihi de var."

Üç yıl önce Türkiye'ye ilk geldiğinde yıldız gibi karşılandığını anlatan Morrissey, Türk seyircisinin kendisini ve filmini kucakladığını söyledi.

Morrissey, Malatya Uluslararası Film Festivali'ndeki "aile" konulu yarışmaya başvuran senaryoları değerlendirdiğini aktararak 12 senarist ile görüştüğünü dile getirdi.

AA