Irkçı Wilders, Müslüman Belediye Başkanını Hazmedemedi!

Hollanda’da, İslam ve yabancı karşıtlığıyla bilinen Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, Arnhem Belediye Başkanı’nın hastalık sebebiyle görevi bırakması üzerine İşçi Partisi’nin (PVDA) eski milletvekili Fas asıllı Ahmed Marcouch’un belediye başkanı olması yönünde verilen karara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

AA’da yer alan habere göre, Wilders, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf Karadavi’ye hayran olduğunu belirttiği Marcouch’un, Amsterdam’da Slotevaart bölgesinde ilçe belediye başkanı olduğu dönemlerde kenti İslamlaştırmak için çalıştığını iddia etti.

Kararı çarşamba günü Arnhem Belediyesi’nin önünde protesto edeceğini paylaşan Wilders, “Bu adam polisin başörtüsü takmasına olumlu bakan birisi. Düşünsene, belediye başkanı olunca polisin de üstünde olacak. Bu bir rezalet. Bence Arnhem yerine Fas’ın başkenti Rabat’a belediye başkanı olması daha uygun olur. Ülkemizi geri almalıyız.” dedi.

Aşırı sağcı PVV partisinin lideri Wilders, İslam ve yabancı karşıtı söylemleri ve İslam dini hakkındaki nefret dolu ifadeleriyle tanınıyor.

Hollanda’da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması üzerine belirli prosedürler uygulanarak Kral tarafından seçiliyor.