Irkçı Wilders: Evet Verenler Türkiye’ye Dönsün

Hollanda’da bulunan seçmenlerin anayasa değişikliğine yüzde 70 oranında “evet” demesi ırkçı Geert Wilders’i rahatsız etti. Wilders, referandumda “evet” verenlerin Türkiye’ye dönmesini istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın referandum çalışması yapmasına izin vermeyen Hollanda’da bulunan seçmenler referandum yüzde 70 oranında “evet” oyu kullandı.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan ırkçı Geert Wilders, “Evet, şimdi de topluca Türkiye’ye dönün. Eğer Hollanda’daki özgürlüklere rağmen Türkiye’de diktatörlüğü seçiyorsanız burada işiniz yok. Güle güle.” şeklinde ifadeler kullandı.

Referandum sonuçlarını, “Türkiye, daha fazla İslâmofaşizmi ve totaliterliği seçti.” diye yorumlayan Wilders, Twitter’da, “Hollandalı Seçmenler Topluca ‘Evet’ Verdi” başlıklı haberi paylaştı.