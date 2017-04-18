Irkçı Le Pen’in Seçim Vaadi Göçmen Vizelerini Askıya Almak!

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18.04.2017 19:04
Irkçı Le Pen’in Seçim Vaadi Göçmen Vizelerini Askıya Almak!
Fransa’da yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi için aday olan ırkçı Ulusal Cephe (FN) partisinin cumhurbaşkanı adayı Le Pen, seçim vaadi olarak göçmen vizelerini askıya almak istediğini söyledi.

Fransa’da ırkçı Ulusal Cephe (FN) partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, RTL televizyon kanalına verdiği röportajda, cumhurbaşkanı seçimini kazanması durumunda yeni tedbirler alınıncaya kadar göçmenlerin vizelerini askıya almak istediğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, göçmenlerle ilgili yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğini öne süren Le Pen, Fransa’da göçmenlerin sayısının çok önemli miktarda olduğunu savundu.

Le Pen, cumhurbaşkanı adaylarının bu konuda hiçbir açıklamada bulunmamasının da “çok endişeli bir durum” olduğunu iddia etti.

Bu düzenlemenin turistik vizeleri ve öğrenci vizelerini kapsamayacağını kaydeden Le Pen, her yıl ülkeye 230 bin göçmenin giriş yaptığını belirterek, bunun böyle devam edemeyeceğini ileri sürdü.

Le Pen, geçen ay, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde aile birleşiminden dolayı verilen uzun süreli vizeleri iptal edeceğini ve Fransa vatandaşlığını otomatik olarak veren düzenlemeleri kaldıracağını açıklamıştı.

Anketler, pazar günü yapılacak seçimin ilk turunu Le Pen’in ilk iki sırada bitirip, rahatça ikinci tura kalacağını ortaya koyuyor.

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