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Irkçı AfD  Partisi Almanya’da Protesto Edildi

Irkçı AfD  Partisi Almanya’da Protesto Edildi

16 Nisan referandumunda Almanya’da evet oyu kullananların Türkiye’ye dönmelerini isteyen ırkçı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi, Köln’de on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

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AfD partisinin, Köln'de düzenlediği kongre nedeniyle, on binlerce kişi ırkçılığa karşıtı gösteri düzenledi. Köln polisi, Heumarkt semtinde Maritim Hotel’de düzenlenen kongreye göstericileri yaklaştırmamak için helikopterler ve zırhlı araçlar eşliğinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

On binlerce kişinin katıldığı, 5 bine yakın polisin görev yaptığı gösterilerde çıkan olaylar sırasında 2 polisin yaralandığı, bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Yeni Şafak

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