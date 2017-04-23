Irkçı AfD Partisi Almanya’da Protesto Edildi
16 Nisan referandumunda Almanya’da evet oyu kullananların Türkiye’ye dönmelerini isteyen ırkçı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi, Köln’de on binlerce kişi tarafından protesto edildi.
A+A-
AfD partisinin, Köln'de düzenlediği kongre nedeniyle, on binlerce kişi ırkçılığa karşıtı gösteri düzenledi. Köln polisi, Heumarkt semtinde Maritim Hotel’de düzenlenen kongreye göstericileri yaklaştırmamak için helikopterler ve zırhlı araçlar eşliğinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
On binlerce kişinin katıldığı, 5 bine yakın polisin görev yaptığı gösterilerde çıkan olaylar sırasında 2 polisin yaralandığı, bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: Yeni Şafak
Etiketler : AfD, AfD Partisi, Almanya, Protesto, ırkçılık
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT