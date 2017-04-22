'İranlı Sünniler de Cumhurbaşkanlığına Aday Olabilmeli'

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sünnilerin aday olmalarını engelleyen anayasa maddesinin değiştirilmesini istedi.

İsmailzehi'ye ait internet sitesinin habere göre, çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Saravan kentinde konuşan İsmailzehi, "Anayasa maddeleri ilahi emirler değildir. Allah'ın kulları tarafından yapılmıştır. Bu maddede de tekrar gözden geçirilmesi gereken yerler var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sünnilerin aday olmasını engelleyen kanun değiştirilmelidir." dedi.

"İranlılar arasında özellikle Şia ve Sünniler arasında fark olmamalıdır"

Ayrılıkların hiç kimsenin işine yaramayacağını dile getiren İsmailzehi, İran'daki ehlisünnet camiasının kanuni haklarını birlik ve hikmetle takip ettiğini belirtti.

Birlik, kardeşlik ve güvenliğin korunmasının altını çizen İsmailzehi, "İranlılar arasında özellikle Şia ve Sünniler arasında fark olmamalıdır. Bize göre cumhurbaşkanlığıyla ilgili anayasa maddesinin bu bendi değiştirilmelidir. Böylece Şialar da veya Sünniler de cumhurbaşkanı olabilmelidir. Bu konuda kanuni bir sınırlama bulunmamalıdır. Bu, hikmet ve mantıka da uygundur." ifadelerini kullandı.

İsmailzehi, "İran'daki kavimler, mezhepler ve farklı görüşler kanuni yönden eşit olmalıdır. Yetki dağılımı açısından da uygun olan yapılmalı, ayrımcılık uygulanmamalıdır. Ümit ediyorum yetkililer buna daha çok dikkat ederler." ifadelerine yer verdi.

AA