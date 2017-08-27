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İranlı Sinema Oyuncusu Suriye’deki Çatışmalarda Öldürüldü

İranlı Sinema Oyuncusu Suriye’deki Çatışmalarda Öldürüldü

İranlı sinema oyuncusu İbrahim Halili’nin, Suriye’nin Halep kentindeki çatışmalarda öldüğü bildirildi.

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Anadolu Ajansı’nın (AA) İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) dayandırdığı haberine göre, İran Milis Güçleri (Besiç) komutanlarından sinema oyuncusu İbrahim Halili, Suriye’nin Halep kentinin doğusunda çıkan çatışmalarda öldürüldü.

Halili, İran-Irak savaşını konu edinen, İran’da vizyona girdiği 2007’de gişe rekorları kıran “Ekhrajiha” filminde rol almıştı.

Resmî olmayan sayılara göre, Suriye’deki çatışmalarda öldürülen İran askerlerinin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.

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