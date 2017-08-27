İranlı Sinema Oyuncusu Suriye’deki Çatışmalarda Öldürüldü

Anadolu Ajansı’nın (AA) İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) dayandırdığı haberine göre, İran Milis Güçleri (Besiç) komutanlarından sinema oyuncusu İbrahim Halili, Suriye’nin Halep kentinin doğusunda çıkan çatışmalarda öldürüldü.

Halili, İran-Irak savaşını konu edinen, İran’da vizyona girdiği 2007’de gişe rekorları kıran “Ekhrajiha” filminde rol almıştı.

Resmî olmayan sayılara göre, Suriye’deki çatışmalarda öldürülen İran askerlerinin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.