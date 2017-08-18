İranlı Muhalif Lider Kerrubi Açlık Grevini Sonlandırdı

İran'da 6 yıldır ev hapsinde tutulan muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin (80), "yargılanma hakkı engellendiği" gerekçesiyle başlattığı açlık grevine son verdiği bildirildi.

Kerrubi'nin oğlu Muhammed Taki Kerrubi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, açlık grevine son verme şartlarından biri olan "Kerrubi'nin evinde bulunan emniyet güçlerinin evden çıkmaları" şartının yerine getirilmesi ve "aleni mahkeme kurulması" şartının da uygun bir zamanda gerçekleştirileceği sözü verilmesi üzerine Mehdi Kerrubi'nin açlık grevini sonlandırdığını duyurdu.

Taki Kerrubi, kalp rahatsızlığı nedeniyle babasının hastanede gözetim altında olduğunu belirtti.

Mehdi Kerrubi'nin eşi Fatma Kerrubi dün, "halkın önünde alenen yargılanmayı ve güvenlik güçlerinin evinden çıkmalarını talep eden" eşinin açlık grevine başladığını söylemişti.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden reformist hareketin liderlerinden Mehdi Kerrubi, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdiği gerekçesiyle ev hapsine mahkûm edilmişti.