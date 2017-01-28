İranlı Kürt Yazar, Kitabını Basma Umuduyla Geldiği Türkiye’de Tutuklandı!

»Ana Sayfa»Hukuk
28.01.2017 10:24
İranlı Kürt Yazar, Kitabını Basma Umuduyla Geldiği Türkiye’de Tutuklandı!
İranlı Kürt yazar Jiyar Cihanferd, İran Kürtleri ile ilgili kitabını yayımlatmak için geldiği Türkiye'de PKK'li olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Konuyla ilgili Rudaw’da yer verilen “Rojhılatlı yazar Türkiye'de tutuklandı!” başlıklı haber şöyle:

Kirmanşah kentinde yaşayan Kürt yazar Jiyar Cihanferd ve Hassan Balada adlı öğrenci arkadaşı, 3 Ocak tarihinde Mardin otogarında gözaltına alınmıştı.

22 gün sonra mahkemeye çıkarılan Cihanferd ve Balada, PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Mardin Cezaevi’ne gönderildi.

 BBC Türkçe’ye konuşan avukat Necat Çıray, müvekkillerinin Mardin’de “PKK’nin gerçekleştireceği saldırılar için keşif amaçlı fotoğraflar çektikleri” iddiasıyla suçlandığını söyledi.

Avukat Necat Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Müvekillerim İranlı turistler. Burada, OHAL’in getirdiği sınırlamalardan habersizler. Mardin’de birçok yerde fotoğraf ve video çekmişler. Savcılık, ifade sırasında müvekkillerime, fotoğraf ve görüntülerin PKK ve KCK’nin gerçekleştireceği saldırılar için keşif amaçlı çekildiğini iddia ediyor. Oysa biri yazar, biri de öğrenci. Bir turist Mardin’e geldiğinde nasıl fotoğraf çekerse, öyle fotoğraflar çekilmiş. Ama sürecin hassasiyetinden dolayı böyle bir suçlamayla karşı karşıyalar.”

 Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin dört dildeki tabelasının yer aldığı fotoğrafın da dosyaya delil olarak eklendiğini aktaran avukat şunları aktardı:

“Belediyenin dört dilde yazılmış tabelası dikkatlerini çekmiş, fotoğrafını çekmişler. Savcı o fotoğrafı neden çektiklerini de sordu, dört dilli tabelanın hoşlarına gittiği için çektiklerini söylediler.

Ama malum, belediyelere kayyım atamalarından sonra hem kayyımlara hem de belediye binalarına yönelik saldırıların olacağı istihbaratı olduğu söyleniyor. Bu fotoğrafları da savcılık böyle yorumluyor. Oysa müvekkillerimin ikisi de dil alanında çalışmalar yapan insanlar.“

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç Tutuklandı26 Ocak 2017 Perşembe 17:29
  • Hakan Şükür Hakkında Zorla Getirme Kararı26 Ocak 2017 Perşembe 17:26
  • HDP Milletvekilleri Yıldırım ve Baydemir Serbest Bırakıldı25 Ocak 2017 Çarşamba 15:57
  • Yasin Börü Davası: Eksiklerin Giderilmesi Kararlaştırıldı25 Ocak 2017 Çarşamba 14:25
  • İzmir’de PKK/KCK Operasyonu: 17 Öğretmen Gözaltına Alındı25 Ocak 2017 Çarşamba 12:36
  • Gözaltı Süresi 30 Günden 7 Güne İndirildi23 Ocak 2017 Pazartesi 20:05
  • HDP’li Sırrı Süreyya Önder İfade Verdi23 Ocak 2017 Pazartesi 12:25
  • Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kuruldu23 Ocak 2017 Pazartesi 11:52
  • Adıyaman’da PKK Operasyonu: 6 Gözaltı22 Ocak 2017 Pazar 15:13
  • Emniyet ve AK Parti’ye Saldıran Şerif Turunç Yakalandı22 Ocak 2017 Pazar 14:35
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim