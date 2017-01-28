İranlı Kürt Yazar, Kitabını Basma Umuduyla Geldiği Türkiye’de Tutuklandı!

İranlı Kürt yazar Jiyar Cihanferd, İran Kürtleri ile ilgili kitabını yayımlatmak için geldiği Türkiye'de PKK'li olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Konuyla ilgili Rudaw’da yer verilen “Rojhılatlı yazar Türkiye'de tutuklandı!” başlıklı haber şöyle:

Kirmanşah kentinde yaşayan Kürt yazar Jiyar Cihanferd ve Hassan Balada adlı öğrenci arkadaşı, 3 Ocak tarihinde Mardin otogarında gözaltına alınmıştı.

22 gün sonra mahkemeye çıkarılan Cihanferd ve Balada, PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Mardin Cezaevi’ne gönderildi.

BBC Türkçe’ye konuşan avukat Necat Çıray, müvekkillerinin Mardin’de “PKK’nin gerçekleştireceği saldırılar için keşif amaçlı fotoğraflar çektikleri” iddiasıyla suçlandığını söyledi.

Avukat Necat Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müvekillerim İranlı turistler. Burada, OHAL’in getirdiği sınırlamalardan habersizler. Mardin’de birçok yerde fotoğraf ve video çekmişler. Savcılık, ifade sırasında müvekkillerime, fotoğraf ve görüntülerin PKK ve KCK’nin gerçekleştireceği saldırılar için keşif amaçlı çekildiğini iddia ediyor. Oysa biri yazar, biri de öğrenci. Bir turist Mardin’e geldiğinde nasıl fotoğraf çekerse, öyle fotoğraflar çekilmiş. Ama sürecin hassasiyetinden dolayı böyle bir suçlamayla karşı karşıyalar.”

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin dört dildeki tabelasının yer aldığı fotoğrafın da dosyaya delil olarak eklendiğini aktaran avukat şunları aktardı:

“Belediyenin dört dilde yazılmış tabelası dikkatlerini çekmiş, fotoğrafını çekmişler. Savcı o fotoğrafı neden çektiklerini de sordu, dört dilli tabelanın hoşlarına gittiği için çektiklerini söylediler.

Ama malum, belediyelere kayyım atamalarından sonra hem kayyımlara hem de belediye binalarına yönelik saldırıların olacağı istihbaratı olduğu söyleniyor. Bu fotoğrafları da savcılık böyle yorumluyor. Oysa müvekkillerimin ikisi de dil alanında çalışmalar yapan insanlar.“