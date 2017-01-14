İran’lı Generaldan Kendine Yakışır 15 Temmuz İddiası!
İran Sipahiler Ordusu Danışmanı Dakiki, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Arabistan'ın olduğunu ileri sürdü.
İran’ın Sipahiler Ordusu Baş Danışmanı General Dakiki, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Arabistan’ın eli bulunduğunu ileri sürdü.
İran’ın Fars Haber Ajansı’nda yer alan habere göre; bir törende konuşan General Dakiki, Amerika’nın Arabistan’ın işinin bittiğini bildiğini, IŞİD’in işlediği katliamların Arabistan’ı dünyada rezil ettiğini iddia etti.
General Dakiki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Arabistan’ın tezgahladığı darbeden sağ kurtulmayı başardığını, çünkü Ruslar’ın darbeden iki saat önce Erdoğan’ı haberdar ettiğini söyledi.
İranlı generalin bir diğer iddiası ise, “Şimdi Türkler de Arabistan’ın gerçek mahiyetini öğrendi ve bu yüzden Suriye’nin yasal yönetimini tanıdıklarını dile getirmeye başladı” oldu. (Yeni Akit)
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