İranlı Gazeteci ve Aktivistler İran Katliamlarından Dolayı Özür Diledi

Bir grup İranlı gazeteci ve aktivist, İran destekli milis grupları tarafından Suriye'de yapılan katliamdan dolayı dünya kamuoyundan özür diledi.

299 İranlı gazeteci ve sivil aktivist, imzaladıkları bildirgeyle dünya kamuoyundan İran'ın Suriye'de neden olduğu vahşetten dolayı özür diledi. Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli milis gruplar, masum halkı hedef alırken, binlerce "can" katledildi ve birçok sivil yerinden oldu. (Yeni Şafak)