“İran’la Varılan Nükleer Anlaşma Hedefine Ulaşmıyor”

»Ana Sayfa»Dünya
20.04.2017 06:23
“İran’la Varılan Nükleer Anlaşma Hedefine Ulaşmıyor”
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran’la Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi arasında imzalanan nükleer anlaşmanın hedefine ulaşmadığını savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin İran politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA’da yer alan habere göre, Donald Trump yönetiminin İran politikasını tekrar gözden geçirdiğini aktaran Tillerson, “İran’ın provakatif eylemleriyle ABD’yi, bölgeyi ve dünyayı tehdit ettiğine dair elimizde çok net deliller var.” dedi.

İran’la ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın İran’ı durduramadığını söyleyen Tillerson, “İran’la varılan nükleer anlaşma hedefine ulaşmıyor.” diye konuştu.

Tillerson, Washington ve Tahran arasındaki ilişkiyi sadece nükleer anlaşma üzerinden değerlendirmeyeceklerini, İran’ın “bölgesel bir tehdit” de olduğunu kaydederek, “İran politikamızı kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. Nükleer anlaşma gözden geçirdiğimiz unsurlardan sadece birisi.” ifadesini kullandı.

Tillerson, “İran, terörü destekleyen ülkeler listesinde en önde bulunuyor ve birçok yerde karışıklık çıkartarak ABD’nin çıkarlarını hiçe sayıyor.” açıklamasında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Savaş Gemilerinin Rotasını Kore’den Avustralya’ya Çevirdi!19 Nisan 2017 Çarşamba 13:56
  • Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Geçici Yerleşim Alanları Oluşturulacak19 Nisan 2017 Çarşamba 11:40
  • Türkiye’de 2016’da 51 Bin 113 Kitap Yayımlandı19 Nisan 2017 Çarşamba 11:04
  • Irkçı Le Pen’in Seçim Vaadi Göçmen Vizelerini Askıya Almak!18 Nisan 2017 Salı 19:04
  • “Suriye’de Yaşananlar Bosna Hersek’i Hatırlattı”18 Nisan 2017 Salı 18:02
  • Arjantin’de Tribünden İtilen Taraftar Hayatını Kaybetti!18 Nisan 2017 Salı 17:49
  • “Rusya’nın Petrol Üretimi Yüzde 2,16 Oranında Azaldı”18 Nisan 2017 Salı 17:36
  • ABD’de İdama Mahkûm Edilen İki Kişinin İnfazı Ertelendi18 Nisan 2017 Salı 17:27
  • Kuzey Kore: Füze Denemelerini Arttırarak Sürdüreceğiz18 Nisan 2017 Salı 17:13
  • Irkçı Wilders: Evet Verenler Türkiye’ye Dönsün18 Nisan 2017 Salı 16:58
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim