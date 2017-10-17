İran'ın Yönetmenliğini Yaptığı Kerkük Tiyatrosunda Medya ve Siyaset
Bahadır Kurbanoğlu, Sözü Esirgemeden programının bugünkü bölümünde Bağdat rejimi ve bağlı Haşdi Şa’bi çetesinin Kerkük’te giriştiği işgalin Türkiye’deki medya ve siyaset çevrelerinde nasıl görüldüğünü değerlendirdi.
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Bahadır Kurbanoğlu’nun konuyla ilgili tespit ve değerlendirmelerini aşağıdaki videoyu tıklayarak izleyebilir veya dinleyebilirsiniz:
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