İran’ın Suriye Politikasını Eleştiren Kerbaşçi’ye Linç!

Tahran eski Belediye Başkanı ve reformist İnşa partisinin lideri Gulam Hüseyin Kerbaşçi İran’ın Suriye savaşındaki tutumuna dair sözlerinden dolayı hedefte.

29 Nisan’da İsfehan’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yeniden seçilmesi için sürdürülen kampanyada konuşan Kerbaşçi şunları söylemişti:

“Biz de Suriye’de, Lübnan’da ve Yemen’de mazlumların savunulması ve Şiilerin desteklenmesi için barış istiyoruz. Fakat bu barış, para vererek, silah sağlayarak ve öldürerek gerçekleşmez.”

2 Mayıs’ta Kerbaşçi “türbeyi muhafaza için şehit olanların aziz ruhlarına hakaret”le suçlandı. Türbe kavramıyla Şam’daki Seyyide Zeyneb türbesi kastedilmekte. İsfehan başsavcısı Ahmed Husrevi Vefa Kerbaşçi’nin en yakın zamanda adalet önüne çıkarılacağını açıkladı.

İran basınına konuyla ilgili açıklama yapan Kerbaşçi ise toplam 2 dakikalık konuşmasının 30 saniyelik kısmı alınarak spekülasyon yapıldığını söyledi. Konuşmanın diğer bölümlerinde Kerbaşçi diplomasi gücünü kullanmanın gerekliliğinden söz ediyor ve BMGK nezdinde altı büyük devletle sürdürülüp çözüme kavuşturulan nükleer anlaşmayı örnek veriyor.

Kerbaşçi’nin diplomatik çözüm önerisi Devrim Muhafızları’nın çizgisiyle taban tabana çelişiyor. Çok sayıda İran askeri ve gönüllü Beşşar Esed’i ayakta tutmak için can verdi ve bu kişilerin cenazeleri devlet tarafından gösterişli törenlerle kaldırıldı, hatta Rehber Hamaney bu savaşta ölenlerin ailelerine ziyarette bulundu.

Öte yandan, Kerbaşçi’nin diplomatik çözüm yaklaşımı Ruhani’nin sözcüsü tarafından dahi ciddiye alınmadı ve şu söylendi:

“Teröristlerle diplomasi yoluyla değil, ancak güç ve silahla konuşabilirsiniz!”

Muhafazakar medyada ise Kerbaşçi çok daha ağır eleştirilere muhatap oldu, hatta “Kerbaşçi IŞİD’i İran’a davet ediyor.” türünden manşetler bile atıldı.

Al Monitor’den Haksöz Haber için kısaltarak çeviren: Hasan Soylu