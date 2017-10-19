İran’ın Kerkük Üzerindeki Tahakkümünü mü Kutluyorsunuz?

Şimdi Kerkük’ün Türklüğü İhya mı Oldu?

Hakan Albayrak / Karar

Mezhep taassubuna dayalı zulmü ayyuka çıkan ve bu sebeple “Şiilerin IŞİD’i” diye anılan İran güdümlü Haşd-i Şaabi’nin Kerkük’e girişini bozkurtların zaferi ve Türklüğün ihyası olarak görüp coşkuyla karşılayan ilginç insanlar, Kerkük İl Meclisi’nin duvarına İran lideri Hamaney’in resminin asılmasını da Türklük gurur ve şuuru adına hararetle alkışlasalar yeridir.

Haşd-i Şaabi’nin Türkmen komutanlarından Seyyid Ali Hüseyni “Biz Erdoğan'a şunu söylüyoruz; Allah'a yemin olsun ki, eğer Irak'a elini uzatırsa, Irak'taki diğer gruplardan önce biz Türkmenler olarak o eli keseriz" diyor ama ne gam! Irak’ta ha İran’ın eli olmuş ha Türkiye’nin; yeter ki Barzani’nin kafasını kıran bir el olsun. Barzani’nin kafası kırılırsa Türklük payidar olur. Varsın İran emperyalizminin sınırları dahilinde payidar olsun. Hamaney Azeri değil mi? O da Türk işte.

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Kerkük Türk’tür Türk kalacak, İran hegemonyası bunun teminatı olacak. Orasını iyice anladık. Bir de bu işin tam olarak nasıl olacağını anlayabilsek…

Irak Anayasası’na Kerkük’ün Türklüğünü vurgulayan bir madde mi eklenecek? Kerkük’te raconu bundan böyle Türkmenler mi kesecek? Yok, sanmıyorum. Öyle olsaydı, Irak Başbakanı Haydar İbadi, 3 Ekim 2017 tarihli açıklamasında, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde ortak yönetimlerin kurulması ve böyle bir düzenlemede son sözün Bağdat’ta olması gerektiğini söylemezdi (Dikkat! Bağdat’ta da güya ortak yönetim var ama neticede İran’ın borusundan başka boru öttürülemiyor). Bunu duyan Devlet Bahçeli, ‘Ne ortak yönetimi ulan! Kurun da göreyim!’ diye gürleyip, hazırda bekleyen 5000 Ülkücü milisle Kerkük’e dalar mı acep?

“Asırlarca Ortadoğu'nun kadim kültürünün kesişim alanında bütün etnik ve mezhebi renkleri ve aidiyetleri bünyesinde barındıran Kerkük”te “bütün kesimlerin hak ve hukukunu gözeten ve sahip olunan zenginliği hakça paylaşan bir çözüm” için “etnik grupların eşit temsili (%33 Türkmen, %33 Kürt ve %33 Arap) ile oluşacak bir Meclis temelinde özel bir statüye geçme”yi savunan Ahmet Davutoğlu’na nasıl yüklendiğini hatırlayalım Bahçeli’nin: "Bu şahıs asırlardır Kerkük'ün etnik renkliliği barındırdığını söylemiştir. Kerkük'ün Türk yurdu olduğunu inkâr etmiştir. Stratejik derinlik ile Türkiye'yi boğmak üzere iken görevden el çektirilen bu zihniyet mesajlar sunmuştur. Eski Başbakan Davutoğlu, Türkmenleri Kerkük'te yok sayıyor.”

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Bu vesile ile Bahçeli’nin muhakeme gücüne hayranlığımı arz ederim. Bilhassa “Eski Başbakan Davutoğlu, Türkmenleri Kerkük’te yok sayıyor” tespiti müthiş.

“Bütün etnik ve mezhebi renkler”, “bütün kesimler” gibi ifadelerden -hem de “%33 Türkmen”li paranteze rağmen- Türkmenlerin yok sayıldığı sonucunu çıkarabilmek, ancak Bahçeli kadar derin stratejik kavrayış sahibi olmakla mümkündür (Öyle olunca, Davutoğlu’nun stratejik derinliği tabii ki yavan geliyor insana). Bu derin stratejik kavrayışı tahlil etmek benim haddimi aşar ama galiba Kerkük’ün Türklüğü konusunda ‘ya hep ya hiç’ demeyi vazediyor Bahçeli. Sosyal medyada cirit atan Türkçü/Reisçi ve şimdilerde Haşd-i Şaabici neo AK Parti’li zevat da aynen öyle yapıyor. Öz be öz Türk yurdu olan Kerkük’te Türkmenler yönetimi niye başkalarıyla paylaşacakmış diye hesaba çekiyorlar Davutoğlu’nu.

Öyleyse deminki soruları tekrar edelim: Şimdi Irak Anayasası’na Kerkük’ün Türklüğünü vurgulayan bir madde mi eklenecek? Kerkük’te raconu bundan böyle Türkmenler mi kesecek? Yok öyle bir şey.

Dön dolaş, Akif Beki’nin -dünkü enfes yazısında- sorduğu soruya geldik: “Barzani kaybetti de sen ne kazandın?”

Tamam, Barzani’ye yükleneceksen yüklen. Hele Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri bağımsızlık referandumuna dahil etmekteki ısrarından ötürü iyice yüklen. Ama İran’ın Kerkük üzerindeki tahakkümünü kutlama garabetinden vazgeç be kardeşim!

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Not:

“Türkçü-Reisçi ve şimdilerde Haşd-i Şaabici neo AK Parti’li zevat” dedim ama bu zevat aslında AK Parti’ye pek itibar etmiyor. Söylem ve tavır bakımından daha ziyade MHP ve dahî Vatan Partisi mensuplarına benziyorlar. Bu zevatın AK Parti tabanında yaymaya çalıştığı yeni anlayış, milletvekili seçimlerinde MHP ve Vatan Partisi’ne oy transferi gibi bir sonuç doğurursa şaşırmam.