“İran’ın Husilere Füze Sağlaması Askeri Saldırı Sayılır”

AA’nın Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’ya dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bin Selman, “İran rejiminin kendisine bağlı Husi milislere füze tedarik etmesi doğrudan askeri bir saldırı sayılır. Hatta krallığa karşı bir savaş hareketi olarak düşünülebilir.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson da Husilerin Riyad’a yönelik balistik füze saldırısını ve kasıtlı olarak sivillerin hedef alınmasını kınadı. Johnson, ülkesinin güvenlik tehditleri karşısında Suudi Arabistan’ın yanında yer aldığını belirtti.

Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel durumların ele alındığı kaydedildi.

Yemen topraklarından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hâle getirilmişti.