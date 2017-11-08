İran'ın Gazze'deki Şii Uzantısı: Sabirin Hareketi

Örgütün iç teşkilatlanma şeması ve üye sayısı tam olarak bilinmemekle beraber Sabirin Hareketi'nin liderliğini Gazze’deki İslami Cihad örgütünden Hişam Salim'in yaptığı bilinmektedir.

Sabirin Hareketi, kuşatılmış Gazze şeridinde 2014 yılının mayıs ayında ilk Şii örgüt olarak ortaya çıktı. Her ne kadar 'Filistin Hizbullahı', Filistin’deki ilk Şii örgüt olarak 2008 yılında heyecanlı bir şekilde Batı Şeria’da varlığını ilan etse de ilan tarihinden itibaren şaşırtıcı bir biçimde örgütten herhangi bir faaliyet veya haber rapor edilmemiştir.

Örgütün tam ismi 'Filistin’inin Zaferi İçin Sabirin Hareketi'dir. Kısaca ismi Arapça baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşan HASAN olan örgütün slogan ve söylemleri Lübnan Hizbullahı'nı andırmaktadır. Örgüt esas olarak Gazze şeridinde faaliyet yürütmekle beraber Gazze’de Şii mezhebini yaymakla itham edilmektedir.

Örgütün Gazze'de yakın zamanda düzenlediği iddia edilen bir konvoy

İran'dan doğrudan destek alıyor

Sabirin Hareketi (HASAN) İran’dan doğrudan destek alan Şii bir örgüt olarak sınıflandırılıyor. Örgüt İran’dan destek aldığını gizlememekle beraber kendi deyimleriyle'mezhep taassubunu' reddettiğini bildiriyor. Buna rağmen örgütün mezhepçi eğilimlere sahip olduğunu dair birçok işaret var.

Örgüt propaganda ve sloganlarında İslam dini için ‘temiz’ ve ‘safi’ kaynağa dönmek, ‘şeytani’ ve ‘ilahi’ projeler arasındaki savaşın en büyük perdesi olan İsrail işgaline karşı savaşmak gibi söylemler kullanmaktadır. Sabirin Hareketi’nin yayınladığı 'cihadi' manifestoda inanç sistemleri ise, "Allah, Resulullah (sav) ve tertemiz Al-i Beyt’ine uymak, İslam ümmetini tek ümmet olarak görüp onlara vahdet bakış açısı ile yaklaşmak ve kafir batının ortaya attığı parçalama siyasetine karşı durmak" olarak özetlenmiştir.

Sabirin Hareketi’ne liderlik eden Hişam Salim'in, -basına yansıyan haberlere göre- Gazze’de faaliyet gösteren İslami Cihad Örgütü’nün meclis üyelerinden biri olduğu ve örgütten ayrılarak Sabirin Hareketi'ne geçtiği bilinmektedir.

Hişam Salim, İran destekli örgütün liderliğini yürütüyor

Basın raporlarına göre İran, Sabirin Hareketi’ne maddi desteğin yanısıra siyasi destek de vermekte Ayrıca örgütün Grad ve Fecr füzelerine sahip olduğu, 2 km menzilli Ştayr marka İran keskin nişancı tüfekleri kullandıkları ve birçok İran yapımı silaha sahip oldukları belirtiliyor.

Örgüt, 2015’in Ekim ayında Hişam Salim’e bıçaklı suikast girişimini engelledi. Komutanlarını korumak için güçlü ve yetenekli bir emniyet ve istihbari güce sahip olduğunu ilan eden örgüt aynı zamanda Gazze’deki emniyetten sorumlu diğer komutanlar ile işbirliklerinin olduğunu da vurguladı. Buna rağmen örgüt şu anda Gazze’de herhangi bir bölgede emniyet gücü olarak görev üstlenmiyor.

İran ile Batı arasındaki nükleer mutabakatı zafer olarak gören örgütün, 2015 yılının Aralık ayında Şam'da İsrail hava saldırısında ölen Hizbullah komutanı Samir Kantar'ı övdüğü açıklamaları bulunmaktadır. Sabirin Hareketi, Lübnan Hizbullahı'nın 'terörist grup' olarak sınıflandırılmasına şiddetle karşı çıkmaktadır.

Son olarak bir HAMAS heyetinin, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin babasının taziyesi için Tahran’ı ziyaret etmesi ve eş zamanlı olarak Sabirin Hareketi’nin Gazze şeridinde askeri geçit töreni düzenlemesi Gazze’de İran etkisinin arttığı şeklinde yorumlanmıştır.

Kaynak: Mepa News