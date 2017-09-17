İran’dan Irak Kürdistanına ‘Sınır Kapılarını Kapatırız’ Tehdidi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani, IKBY'nin bağımsızlık ilan etmesi halinde sınır kapılarını kapatacaklarını açıkladı.

Şemhani yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi, Irak’tan ayrılırsa, Kürdistan Bölgesiyle yaptığımız bütün anlaşmaları gözden geçiririz” ifadelerini kullandı.

İran, daha önce yaptığı açıklamada, IKBY referandumuna karşı olduğunu duyurmuştu. Olası bir bağımsızlık adımına karşı IKBY'yi uyaran İran, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu açıklamıştı.