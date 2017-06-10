İran’daki Saldırılarla İlgili 8 Gözaltı Daha

Elborz Başsavcılığı Halkla İlişkiler sorumlusu Ahmed Fazıliyan, “Elborz eyaletinde İran Meclisi ile Ayetullah Humeyni’nin türbesine yapılan silahlı ve bombalı saldırılarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, Fazıliyan, gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

İran İstihbarat Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Kermanşah, Kürdistan, Batı Azerbaycan ve Tahran eyaletlerinde IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 41 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Başkent Tahran’da 7 Mayıs Çarşamba günü İran Meclisi ile Ayetullah Humeyni’nin türbesini hedef alan silahlı ve bombalı saldırılar düzenlenmiş, 5’i saldırıyı düzenleyen kişiler olmak üzere 22 kişi ölmüş, 52 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD’in üstlendiği öne sürülmüştü.