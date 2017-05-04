İran’daki Maden Faciasında 35 İşçi Hayatını Kaybetti!

İran’ın kuzey eyaletlerinden Gülistan’a bağlı Azerşehr kentindeki Zemestan Yurt kömür madeninde meydana gelen patlamayla ilgili basın mensuplarına konuşan İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ali Rebii, “Maalesef göçük altında kalan tüm madenciler hayatlarını kaybettiler.” dedi.

Arama çalışmalarının devam ettiği madende şu ana kadar 21 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

İran Kızılayı Arama Kurtarma Birimi Başkanı Şahin Fethi, öğle vakitlerinde meydana gelen maden faciasında göçük altında kalan 40’dan fazla işçiden 6’sının yaralı olarak kurtarıldığını bildirmişti.

Kaynak: ILNA, AA