İran'da Yeni Saldırı İddiası: 16 Kişi Asitle Yaralandı

İran'ın başkenti Tahran'da asitli saldırı gerçekleşti. İlk gelen bilgilere göre saldırıda 16 kişi yaralandı. Tesnim'e konuşan bir yargı kaynağı, şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Başkentin güneyinde motosikletli bir sürücü, yol kenarında bekleyen kalabalığın üzerine asit olduğu belirtilen bir sıvı attı. Saldırganın kimliği ve saldırı gerekçesi henüz belli değil.

Tahran adliyesinden yapılan açıklamada, saldırganın yakalandığı, saldırganın eşi ile tartışması sonrası öfkelenerek, evinden getirdiği asitli sıvıyı eşinin de bulunduğu kalabalığa savurduğu; saldırıda 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Adliyeden yapılan açıklamada saldırının dünkü terör saldırıları ile ilgisi olmadığı vurgulandı.

Hürriyet