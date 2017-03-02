İran’da Tahran Yerine Yeni Başkent Arayışı

»Ana Sayfa»İran
02.03.2017 11:30
İran’da Tahran Yerine Yeni Başkent Arayışı
İran'da 73 milletvekili, ülkenin lideri Ayetullah Hamaney'e başkentin Tahran'dan taşınmasını öngören plana destek vermesi için mektup yazdı.

İran meclisinden 73 milletvekili, ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'den başkentin Tahran'dan başka bir şehre taşınmasını öngören planın uygulanmasına destek istedi.

İran Meclis Haber Ajansı'na konuşan milletvekili Ebulfazl Ebuturabi, Tahran'ın kalabalık nüfusu, hava kirliliği, trafik yoğunluğu ve deprem riski gibi nedenler göz önüne alınarak hazırlanan ve Aralık 2013'te mecliste onaylanan tasarının uygulanmasını isteyen 73 milletvekilinin Hamaney'e mektup yazdığını söyledi.

Tahran'da ocak ayında 26 kişinin hayatını kaybettiği Plasko İş Merkezi'nde çıkan yangına işaret eden Ebuturabi, "Bu olay Tahran'da şehircilik açısından tehlike çanlarının çaldığını gösterdi. Vekillerin Ayetullah Hamaney'e hitaben kaleme aldığı mektupta, liderin başkentin taşınması için yetkililere gerekli yönlendirmeyi yapması talebinde bulunuldu." dedi.

İranlı milletvekili, "Plasko hadisesi Tahran'ın bu tür olaylara karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Bu durumun başkentin Tahran'dan başka bir şehre taşınması konusundaki planın gerekliliğini de ortaya koyduğunu belirten Ebuturabi, "Bir önceki meclis döneminde ülkenin siyasi ve yönetim başkentinin taşınması hakkındaki tasarı kabul edilmişti. Buna rağmen Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) şu ana kadar bu tasarının uygulanmasına gerekli önemi vermedi." ifadelerini kullandı.

İran'da başkentin, 16 milyon nüfusa sahip Tahran'dan başka bir şehre taşınmasına yönelik tasarı, 25 Aralık 2013'te 290 sandalyeli mecliste 110 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Plan çerçevesinde oluşturulan konsey, başkent için "en iyi alternatifin neresi olacağı" konusunda çalışmalar yürütüyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İran Rejimi Ahvaz Halkının Taleplerini Karşılayacağına Sindirmeye Çalışıyor20 Şubat 2017 Pazartesi 13:33
  • İran'da Gösteri ve Çatışmaların Önüne Geçilemiyor20 Şubat 2017 Pazartesi 11:57
  • Münih’te Oklar İran’a Döndü20 Şubat 2017 Pazartesi 09:41
  • Ahvaz Halkı İran Rejimine Karşı Meydanlarda19 Şubat 2017 Pazar 11:07
  • İran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerinden Rahatsız Oldu15 Şubat 2017 Çarşamba 20:28
  • Arap Dörtlüsü, İran'a Bölge Ülkelerinin İçişlerine Karışmama Çağrısı Yaptı03 Şubat 2017 Cuma 14:43
  • İran, 'Devrim Muhafızları Devleti'ne Dönüşebilir30 Ocak 2017 Pazartesi 19:33
  • İran’dan Türkiye’ye Doğalgaz İndirimi ve Tazminat24 Ocak 2017 Salı 16:11
  • Tahran'da 17 Katlı İş Yeri Çöktü19 Ocak 2017 Perşembe 12:35
  • İran Yeni Satın Aldığı Uçağı Airbus'u “Hacı” Yapacak16 Ocak 2017 Pazartesi 01:18
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim