İran’da Sünni Âlim Abdulaziz Abdi Tutuklandı!
İran’ın önde gelen Sünni âlimlerinden Abdulaziz Abdi tutuklandı.
İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinin önde gelen Sünni âlimlerinden Abdulaziz Abdi’nin (63) tutuklandığı bildirildi.
AA’nın İran Islâh ve Dâvet Cemaati’ne ait “ıslahweb” adlı internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Urumiye Selahaddin Eyyubi Din İlimleri Medresesi müderrislerinden Abdulaziz Abdi, Tebriz’deki Özel Din Adamları Mahkemesi’nin hakkında verdiği kararla tutuklandı.
Söz konusu sitede yer alan haberde, Abdulaziz Abdi’nin iki yıldan bu yana birçok suçlamaya maruz kaldığı ve Özel Din Adamları Mahkemesi tarafından 6 ay hapis ve iki yıl Urumiye dışında sürgün cezasına mahkûm olduğu aktarıldı.
Etiketler: iran, abdulaziz abdi, tutuklama
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