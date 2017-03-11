'İran'da Sosyal Medya Uygulamaları Kapatılabilir'

»Ana Sayfa»İran
11.03.2017 18:11
'İran'da Sosyal Medya Uygulamaları Kapatılabilir'
İran Başsavcısı Muntazeri, "Batı'nın sahip olduğu tüm imkanlarıyla Müslüman toplumlara karşı kültürel savaşa girdiğini" belirterek, ülkedeki sosyal medya uygulamalarının kapatılabileceğini söyledi.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkedeki sosyal medya uygulamalarının kapatılabileceğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Muntazeri, "İnternetin birtakım avantajları olsa da oldukça tehlikeli bir cehennem yatağına dönüşebiliyor." dedi.

İnternetin kısıtlanmasına gelen tepkilere de işaret eden Muntazeri, "Bize, 'Şu uygulamayı kapatmayın halkın özgürlüğünü elinden almayın' diyorlar. Bu nasıl özgürlük?" ifadelerini kullandı.

"Batı'nın sahip olduğu tüm imkanlarıyla Müslüman toplumlara karşı kültürel savaşa girdiğini" öne süren Muntazeri, Çin'i internet kısıtlamaları konusunda örnek göstererek, "Nüfusunun az bir kısmı Müslüman olan Çin, Batı kültürünün ülkeye girişine izin vermiyor. O halde biz neden bunu yapmayalım?" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2013'te göreve geldiğinde halka daha özgür bir basın ve internet sözü vermişti ancak Ruhani'nin bu sözleri özellikle muhafazakar muhalefet tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu.

 

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