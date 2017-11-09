İran'da Rejim Muhalifi İsme Suikast: Ahvaz Hareketi Lideri Öldürüldü

Arap nüfusun yoğunlukta yaşadığı Ahvaz bölgesinde İran rejimine karşı mücadele yürüten Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi Başkanı Ahmed Mewla Ebu Nahz'ın Hollanda'nın Lahey kentinde suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Mepa-News’in K24'e dayandırdığı habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ahvaz Stratejik Araştırmalar Merkezi Yöneticisi Hasan Razi, Ahmed Mevla Ebu Nahz'ın İran tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Ebu Nahz'ın Lahey'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğünü belirten Razi, bu saldırının sebebinin Ebu Nahz'ın İran'a karşı yürüttüğü siyasi mücadele olduğunu söyledi.

Ahmed Mevla Ebu Nahz'in İran'da yasaklı olduğunu dile getiren Hasan Razi, Tahran yönetiminin daha önce uluslararası polis teşkilatı İnterpol'den Ebu Nahz'ın kendilerine teslim edilmesini istediğini de belirtti.