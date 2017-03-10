İran'da Öğretmenlerden Protesto
Ekonomik şartlarının ve eğitimin iyileştirilmesini talep eden İranlı öğretmenler, ülke genelinde gösteriler düzenledi.
İran'da öğretmenler maaşlarının yükseltilmesi ve eğitimin iyileştirilmesi talebiyle gösteriler düzenleyerek hükümeti protesto etti.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, emekli ve halen çalışan öğretmenler ekonomik şartlarının düzeltilmesi talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.
Başkent Tahran başta olmak üzere, Doğu Azerbaycan, Huzistan, Kürdistan gibi birçok eyalette düzenlenen gösterilere binlerce öğretmen katıldı.
Tahran'da meclis binasının karşısında toplanan öğretmenler, maaşlarına zam isteğinin yanı sıra okullardaki eğitimin iyileştirilmesi talebinde bulundu.
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