İran'da Muhalif Lider Kerrubi'nin Oğluna "Hapis Cezası"

»Ana Sayfa»İran
14.03.2017 11:53
İran'da Muhalif Lider Kerrubi'nin Oğluna "Hapis Cezası"
İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi'nin, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye yazdığı mektubu internette yayınlamakla suçlanan oğlu Hüseyin'e 6 ay hapis cezası verildi.

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yazdığı mektubu internette yayınlamakla suçlanan oğlu Hüseyin Kerrubi, "rejime karşı propaganda" suçundan 6 ay hapse mahkum edildi.

İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) konuşan Hüseyin Kerrubi'nin avukatı Muhammed Celaliyan, müvekkilinin Devrim Mahkemesi'nin kararıyla "rejime karşı propaganda" suçlamasıyla 6 ay hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Celaliyan, "Mehdi Kerrubi'nin, Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup yayınlandıktan sonra emniyet yetkilileri tarafından Evin Cezaevi'ndeki savcılığa bir rapor sunuldu. Raporda, Hüseyin Kerrubi'nin, mektubu ev hapsindeki babasından alarak, internette yayınlamakla suçlanıyordu." dedi.

Müvekkilinin suçlamayı reddettiğini belirten Celaliyan ancak mahkemenin Hüseyin Kerrubi hakkında 6 ay hapis cezası verdiğini ifade etti.

KERRUBİ'DEN YARGILANMA TALEBİ

Kerrubi, geçen yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben bir mektup yazmıştı. Kerrubi, kendisine yakın internet sitelerinde yayınlanan mektubunda, "Sizden, ev hapsini sona erdirmenizi istemiyorum. Bunun sizin elinizde olmadığını biliyorum. Sadece, anayasanın 168'inci maddesi ve halkın size vermiş olduğu yetkiyi kullanarak, aleni mahkemede yargılanmamı 'rejimden' talep etmenizi istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İran Meclisi'nde 4 dönem milletvekilliği yapan Mehdi Kerrubi, 3'üncü ve 6'ncı dönemlerde İran Meclis başkanlığı görevinde bulundu. Çeşitli devlet kademelerinde görev yapan Kerrubi, reformistlerin talebi üzerine 2005 ve 2009 yıllarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu. Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "hile" yapıldığı gerekçesiyle başlayan sokak gösterileri ve çıkan olaylardan sorumlu olduğu iddia edilen Kerrubi, diğer muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd'le eş zamanlı olarak Şubat 2011'den itibaren ev hapsinde tutuluyor.

 

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