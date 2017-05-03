İran’da Maden Faciası: 40 İşçi Göçük Altında Kaldı!

İran Kızılayı Arama Kurtarma Birimi Başkanı Şahin Fethi, İran’ın kuzey eyaletlerinden Gülistan’a bağlı Azerşehr kentindeki “Zemestan Yurt” madeninde öğle saatlerinde bir patlama olduğunu söyledi.

Patlama sonucu 40’tan fazla madencinin göçük altında kaldığının tahmin edildiğini belirten Fethi, kurtarılan 6 işçinin hastaneye sevk edildiğini aktardı.

İran Kızılayı yetkilisi, kurtarma çalışmaları için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.

Öte yandan, basına açıklamada bulunan bir eyalet yetkilisi de patlamanın gaz sıkışıklığı nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek, “Patlama, nöbet değişimi saatine denk geldiğinden, göçük altında kalan madencilerin sayısının yüksek olduğunu tahmin ediyoruz.” dedi.

Kaynak: ILNA, AA