İran'da Hamaney-Ruhani Kavgası Kızışıyor!

Ağustos ayında hükümetin kurulmasından bu yana süren sessizlik, Ruhani’nin bazı reform yanlılarının tutuklanmasını sert bir dille eleştirince, yetkililer arasındaki derin ihtilaf yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı.

“Kendilerine iş çıkarıp insanları mahkemeye çağırıyorlar”

Ruhani, cumartesi günü Tahran Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, kardeşinin tutuklanmasına değinmeden önce, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi’ye dayatılan kısıtlamaları sert bir dille eleştirmişti. Ruhani yargıyla alay ederek şöyle demişti, “Herhalde bazı kurumlarımız işsiz. Bu nedenle kendilerine iş çıkarıp insanları mahkemeye çağırıyorlar.”

“Ortada bir işsiz varsa o da sensin”

Fars Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, Ruhani’nin yargıya yaptığı sert eleştirilere, Yargıtay Başkanı Laricani şöyle cevap verdi, “Sevgili kardeşlerimizden biri kurumumuzun işsizlikten dolayı insanları mahkemeye çağırdığını söyledi. Ortada bir işsiz varsa o da kendisidir. Öyle ki ülke sorunlarını bir kenara bırakıp sadece nükleer anlaşma meselesinin peşinde koşuyor. Sanki ülkede konuşulacak başka konu kalmamış gibi.”

Ruhani seçimlere katılan her kesime eşit şekilde muamele edilmesini istedi ve siyasi otoritenin yandaşlarına yönelik muamelesinden dolayı sıkıntısını dile getirerek şöyle dedi, “Siyasi akımlar olarak sağlıksız bir rekabet ortamı yarattık. Bazıları ödüllendiriliyor, bazıları da cezalandırılıyor. Şimdi bu seçim mi oluyor?”

“Bu hataları işleyenlerle yüzleşmek zorunda kalacağız”

Bunun üzerine İran yargısını savunan Laricani, “Mahkemeye çağırma ve tahkikat gibi konular yargının alanına girer” dedi. Laricani yargıyı eleştiren, onu töhmet altında bırakan ve yargı kurumlarına engel çıkarmaya çalışanları uyararak şöyle dedi, “Yargıya yönelik bu asılsız iddialar devam ederse bu hataları işleyenlerle yüzleşmek zorunda kalacağız.”

“Yargı hakkında aklına geleni söylemen doğru değil”

Laricani, Ruhani’ye hitaben, “Sistemin bir parçası olan yargıyı savunmak senin görevin. Yargı hakkında bir törende öyle aklına geleni söylemen doğru değil. Yargı hakkında bu mantıksız ve asılsız açıklamalara kayıtsız kalmamanızı istiyorum. Bu gibi baskılara karşı koymak için yargıçları savunmalısınız” dedi.

Laricani, “Yargının önemli görevlerinden biri de yolsuzlukla mücadele etmektir. Ancak ekonomik alanda yolsuzlukla mücadelenin önünde bazı zorluklar bulunmaktadır. Siyasi çekişmeler, kanun koyucuyu zimmete geçirme ve yolsuzluk gibi konularla uğraşmak yerine tartışmalara yönlendiriyor. Maalesef yargıya karşı söylenmedik söz ve itham kalmadı” dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangir’in kardeşi yolsuzluk yaptığı iddiası ile tutuklanmıştı. Laricani, yolsuzluğun hangi düzeyde nerelerde yapıldığını bildiğini iddia ederek, “Yolsuzlukla mücadele adı altında siyasi tasfiyelere kalkışmak insana yakışmaz” açıklamasında bulundu.

Bilindiği gibi Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Feridun, seçimleri kazanmalarının ardından tutuklanmış ve 7.6 milyon euro karşılığında serbest bırakılmıştı.

Seçim süreci boyunca Ruhani ile Laricani arasında sert tartışmalar yaşandı. Ruhani, yargıyı yolsuzluklar üzerine gitmemekle suçluyordu.

Reformculara yakınlığıyla bilinen, ‘Amednews’ internet sitesinde yer alan bir haberde, Yargı Başkanı Sadık Laricani’nin kızı Zehra’nın Batılı devletler lehine casusluk iddiaları yaptığı iddiası ise Laricani ile hükümet arasındaki diğer bir tartışma nedenini oluşturuyor.

Milletvekilleri bu iddialarla ilgili olarak açıklama istemişlerdi. Devrim Muhafızları ve Yargı ise iddiaları reddetmişti. Kızına yönelik bu suçlamalara cevaben Laricani şöyle dedi, “ Sicili temiz olmayan bazı kişiler internet üzerinden konuşup, yanlış haberler yayıyorlar.”

Kaynak: Şarku'l Avsat Türkçe