İran'da Gösteri ve Çatışmaların Önüne Geçilemiyor

»Ana Sayfa»İran
20.02.2017 11:57
İran'da Gösteri ve Çatışmaların Önüne Geçilemiyor
İran'ın en önemli petrol ve gaz kaynaklarının bulunduğu Ahvaz'da çıkan olaylar, çatışmalara dönüştü.

İran'ın Ahvaz bölgesinde elektrik ve su kesintileri nedeniyle başlayan protestolar yayılıyor.

ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR: 1 KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Ahvaz İstihbarat Başkanı'nın Devrim Muhafızları tarafından öldürülmesiyle tavan yapan gösteriler, çatışmalara dönüştü. Yaşanan çatışmalarda 1 kişi daha Devrim Muhafızları tarafından katledildi.

PETROLÜN YÜZDE 80'İ AHVAZ'DA

Öte yandan; çatışmaların yaşandığı Ahvaz ile ilgili çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İran'ın petrol ve gaz kaynaklarının yüzde 80'i Ahvaz'da bulunuyor.

İRAN'DA DEVRİM SESLERİ

Sosyal medyada örgütlenerek sokakları savaş alanına çevirenler, "Ahvaz Devrimi için sokağa" çağrısı yapıyor.

Kaynak: Ensonhaber

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