İran'da Devrim Muhafızı Komutanı Öldürüldü
İran'da Sistan-Belucistan eyaletinde silahlı saldırı sonucunda bir devrim muhafızı komutanı öldürüldü.
İran'da Sistan-Belucistan eyaletinde silahlı saldırı sonucunda bir devrim muhafızı komutanının öldürüldüğü bildirildi.
AA'nın İranlı öğrenciler Haber Ajansı'na (İSNA) dayandırdığı habere göre, Sistan-Belucistan eyaletindeki Kuriyn bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda "Selman 110 Tugayı" komutanı Ruhullah Ali hayatını kaybetti.
Haberde saldırıyı düzenlediği iddia edilen ve "tekfirci terörist" olarak nitelendirilen 2 kişinin olay yerinde öldürüldüğü kaydedildi.
Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaleti, Pakistan ve Afganistan sınırında bulunuyor.
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