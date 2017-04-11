İran'da Devrim Muhafızı Komutanı Öldürüldü

»Ana Sayfa»İran
11.04.2017 17:19
İran'da Devrim Muhafızı Komutanı Öldürüldü
İran'da Sistan-Belucistan eyaletinde silahlı saldırı sonucunda bir devrim muhafızı komutanı öldürüldü.

İran'da Sistan-Belucistan eyaletinde silahlı saldırı sonucunda bir devrim muhafızı komutanının öldürüldüğü bildirildi.

AA'nın İranlı öğrenciler Haber Ajansı'na (İSNA) dayandırdığı habere göre, Sistan-Belucistan eyaletindeki Kuriyn bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda "Selman 110 Tugayı" komutanı Ruhullah Ali hayatını kaybetti.

Haberde saldırıyı düzenlediği iddia edilen ve "tekfirci terörist" olarak nitelendirilen 2 kişinin olay yerinde öldürüldüğü kaydedildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaleti, Pakistan ve Afganistan sınırında bulunuyor.

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