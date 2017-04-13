“İran’da Dakikada 9 Çift Boşanıyor”

İran Meclisi Sosyal Komisyon Başkanı Selman Hodadadi, ülke genelinde boşanma oranlarının çok yükseldiğini ve dakikada 9 boşanmanın mahkeme kayıtlarına geçtiğini söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı’na konuşan İran Meclisi Sosyal Komisyon Başkanı Selman Hodadadi, ülkede boşanma oranlarının çok yükseldiğini, başkent Tahran’da yüzde 50’leri bulduğunu belirtti.

AA’da yer alan habere göre, İran’da dakikada 9 boşanma olayının mahkeme kayıtlarına geçtiğini vurgulayan Hodadadi, evli kalma süresinin de önemli ölçüde azaldığına ve evlenme yaşının yükseldiğine dikkat çekti.

“Endişe Verici”

Hodadadi, boşanmayla sonuçlanan evliliklerin ortalama süresinin 5-7 yıldan 3-5 yıla düşmesinin “endişe verici” olduğunu sözlerine ekledi.

Hodadadi, hayat şartlarının zorlaşması ve işsizliğin, gençlerin evlenmeye yönelmesinin önündeki en büyük engeller olduğunu kaydetti.

“Evlenme Kredisi İçin Bankalar Zorluk Çıkardı”

Evlenmeyi teşvik etmek amacıyla 2005 yılında çıkarılan “Gençlerin Evliliğini Kolaylaştırma” yasasının birkaç maddesi dışında hükümet tarafından uygulanmadığını hatırlatan Hodadadi, “Maalesef hükümetin gündeme getirdiği ‘evlenme kredisi’ için de bankalar tarafından türlü zorluklar çıkartıldı ve kolaylık sağlanmadı.” dedi.

Muta Nikâhı Dâhil mi?

Hodadadi, söz konusu boşanma verilerine “muta” denilen “anlaşmalı evliliklerden” doğan ayrılıkların da dâhil olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Şiiliğin temel öğretilerinden olmakla birlikte Şiilerin bir kısmının tercih ettiği muta nikâhı, kadın ve erkeğin belirli bir süre ve ücret (mihr) karşılığında anlaşarak başlattıkları bir evlilik çeşidi olarak İran’daki medenî kanuna göre “yasal” olarak uygulanıyor.