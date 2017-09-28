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İran'da Askeri Helikopter Düştü

İran'da Askeri Helikopter Düştü

Urumiye kenti yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İran'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tesnim haber ajansına konuşan Albay Kerim Hüseyinnejad, İran ordusuna ait helikopterin ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kenti yakınlarında düştüğünü söyledi.

Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını aktaran Hüseyinnejad, helikopterin deneme amaçlı havalandıktan sonra teknik arıza sebebiyle düştüğünü kaydetti.

 

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