İran’da 4 Eyaleti Etkisi Altına Alan Sel 25 Can Aldı

»Ana Sayfa»İran
15.04.2017 14:25
İran’da 4 Eyaleti Etkisi Altına Alan Sel 25 Can Aldı
İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde başlayan ve ülkenin kuzeybatısında bulunan 4 eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu selde 25 kişi hayatını kaybetti.

İran’ın kuzeybatı bölgesinde yer alan Doğu ve Batı Azerbaycan ile Kürdistan ve Zencan eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinde şu ana kadar 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu.

Dün erken saatlerde başlayan şiddetli yağışın neden olduğu selde, ölüm ve kayıp vakalarının çoğu seli izleyenlerin suya kapılmasından kaynaklandı.

“Nehir ve Su Yolu Havzalarından Uzak Durun”

İran Afet Yönetimi Organizasyonu Başkanı İsmail Naccar da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sel felaketinde kaybolanların bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanı’nın emriyle afet bölgelerine gitmek üzere yola çıktığını belirten Neccar, bölge halkına nehir ve su yolu havzalarından uzak durmalarını söyledi.

Sel felaketinin etkili olduğu 4 eyalete bağlı birçok köy ve kasabadaki yol ve altyapı sistemlerinde büyük maddî zararın oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: ISNA, AA

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