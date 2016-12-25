İrancı Korodan Özgür-Der Aleyhine İftira Kampanyası

Türkiye kamuoyunda İran’ın Ümmete karşı icra ettiği zulmün giderek daha net bir şekilde görülmesi, şebbihalaşmış koroyu suçluluk telaşıyla Özgür-Der’e iftira kampanyasına yöneltmiş görünüyor!

Rıdvan Kaya'nın yorumu:

İran’ın Halep’te işlediği insanlık suçlarının Türkiye kamuoyunda meydana getirdiği dehşet ve öfke karşısında paniğe kapılan şebbihalar icra ettikleri zalimliğin hesabını vermek yerine çirkin yüzlerini teşhir eden kesim, kuruluş ve şahıslara saldırıyorlar.

İslam Ümmeti, Esed adlı caninin iktidarını koruma uğruna Suriye’yi kan gölüne çeviren, Rus emperyalizmiyle işbirliği içinde İslam topraklarını işgal eden, hatta mazlumlara yönelik zulüm ve katliamda neredeyse Rusya’yı bile aratır derecede caniliklere imza atan bir İran gerçeğiyle yüzleşirken, İran’ın paralı-gönüllü askerleri kendi suçlarını örtme çabası içinde yalan ve iftiralara sarılıyorlar. Kendi sapkın ideolojilerine karşı çıkan herkesi açıkça tekfir etmelerine rağmen, karşı oldukları herkesi tekfircilikle-teröristlikle itham etmek bu koronun karakteristiği haline gelmiş durumda.

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