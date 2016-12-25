İrancı Korodan Özgür-Der Aleyhine İftira Kampanyası

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
25.12.2016 01:18
İrancı Korodan Özgür-Der Aleyhine İftira Kampanyası
Türkiye kamuoyunda İran’ın Ümmete karşı icra ettiği zulmün giderek daha net bir şekilde görülmesi, şebbihalaşmış koroyu suçluluk telaşıyla Özgür-Der’e iftira kampanyasına yöneltmiş görünüyor!

Rıdvan Kaya'nın yorumu:

İran’ın Halep’te işlediği insanlık suçlarının Türkiye kamuoyunda meydana getirdiği dehşet ve öfke karşısında paniğe kapılan şebbihalar icra ettikleri zalimliğin hesabını vermek yerine çirkin yüzlerini teşhir eden kesim, kuruluş ve şahıslara saldırıyorlar.

İslam Ümmeti, Esed adlı caninin iktidarını koruma uğruna Suriye’yi kan gölüne çeviren, Rus emperyalizmiyle işbirliği içinde İslam topraklarını işgal eden, hatta mazlumlara yönelik zulüm ve katliamda neredeyse Rusya’yı bile aratır derecede caniliklere imza atan bir İran gerçeğiyle yüzleşirken, İran’ın paralı-gönüllü askerleri kendi suçlarını örtme çabası içinde yalan ve iftiralara sarılıyorlar. Kendi sapkın ideolojilerine karşı çıkan herkesi açıkça tekfir etmelerine rağmen, karşı oldukları herkesi tekfircilikle-teröristlikle itham etmek bu koronun karakteristiği haline gelmiş durumda.

Yazının Devamı >>>

Etiketler: , , , ,
Diğer Haberler
  • “Moskova Toplantısından Ne Çıktı?”21 Aralık 2016 Çarşamba 17:08
  • Küresel Sistemin “Yaban Otları!”20 Aralık 2016 Salı 20:15
  • İki Fasık: Fethullah ve Ayetullah20 Aralık 2016 Salı 02:57
  • Gerilla Propagandasından Terör Gerçeğine: PKK18 Aralık 2016 Pazar 20:54
  • İslam ve İran Birbirinin Neresine Düşüyor?18 Aralık 2016 Pazar 20:29
  • Vahdet Söylemi ve İran’ın Katliamlarına Sessiz Kalmak!18 Aralık 2016 Pazar 19:49
  • PKK’ya Dur Demek Yerine Hükümete Barış Çağrısı Yapmak17 Aralık 2016 Cumartesi 16:38
  • “İran, Suriye’yi İşgal Etmek İçin Savaşıyor”17 Aralık 2016 Cumartesi 14:24
  • “Yezid’i, Kerbela’yı Merak Edenler Halep’e Baksın”17 Aralık 2016 Cumartesi 12:58
  • Düşen Sadece Halep Değil16 Aralık 2016 Cuma 21:02
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim