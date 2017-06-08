İran’a Verilen Mesaj: Seni Kalbinden Vururum!

İran Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, DEAŞ’ın İran Meclisi ve Humeyni mezarlığına yönelik saldırısını Star’a değerlendirdi.

Katar’a uygulanan ambargonun yanı sıra Riyad zirvesi sonrasında başta Suudi Arabistan olmak üzere İran’a yönelik söylemler geliştirildiğini hatırlatan Uygur, “Kanaatimce, İran bunu beklemiyordu” dedi. İran’ın görece olarak kendi içinde güçlü istihbarat ve güvenlik ağına sahip olduğunu belirten Uygur, şunları söyledi:

-GÜÇLÜ İSTİHBARAT LAZIM: Bu tür saldırıların arkasında her zaman bir planlayıcı güç vardır. Çünkü DEAŞ’çı olsanız bile oraya girmeniz, o silahları Meclis’e sokmanız çok zor. Böyle bir eylemi yapabilmek için çok güçlü bir istihbarat ve lojistik desteğe ihtiyaç var.

-SEMBOLİK NOKTALARA SALDIRI: DEAŞ’ın kafa yapısını, İranlılar’a bakış açısını biliyoruz, mesela kalabalık bir yerde yapsa bu eylemi belki binlerce kişiyi öldürebilecek bir eylem kapasitesi bu. 4-5 kişi Kaleşnikoflarla, bombalarla saldırdı. Ama bunu yapmıyorlar, sembolik bir noktaya gidiyor, İran devriminin başından beri böylesi bir saldırıya uğramamış Meclis’e gidiyor. Aynı zamanda önlemlerin yoğun olduğu Humeyni’nin mezarına giriyorlar.

-BÜYÜK GÜÇ MESAJ VERDİ: Uluslar arası alandaki gelişmelerle ilişkili olan saldırının arkasındaki büyük güç, böyle bir mesaj veriyor İran’a. ‘Artık güvende değilsin, dışarıda değil, ben senin evinin içinde, kalbinin içinde, en güvenli olduğun yerde operasyon yaparım. Artık şartlar değişti mesajıdır bu.

- RAHAT YOK: İran artık eskisi gibi rahat hissedemeyecek. Bu çatışmanın çok daha büyük olduğunu görecek.

- GÜVENLİKÇİ POLİTİKALAR: Saldırı sonrasında İran’da güvenlikçi politikalar daha sıkı olacaktır. Olay olur olmaz İstihbarat Bakanı suçlandı. Devrim Muhafızları ile İstihbarat Bakanlığı arasında rekabet vardır. Medya, İstihbarat Bakanlığı’nı suçladı. Dolayısıyla Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı istihbarat birimi daha fazla yetki isteyebilir, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin elini zayıflatmaya çalışabilir. ‘Açılım politikalarınız bu olaylara yol açtı’ deyip, daha şahin politikaları öne çıkarmak isteyebilirler.