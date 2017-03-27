İran’a Göre Kendisi Değil, Türkiye Yayılmacı İmiş!

»Ana Sayfa»İran
27.03.2017 12:48
İran’a Göre Kendisi Değil, Türkiye Yayılmacı İmiş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezhepçilik ve ırkçılıkla suçladığı İran, ithamların asılsız olduğu, asıl Türkiye’nin komşularına karşı yayılmacı ve müdahaleci siyaset izlediği iddiasında!

Haksöz Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmada bölgede artan gerilime değinirken İran’ı açıkça suçlamış ve şunları söylemişti:

“Irak’ta mezhep gerilimi yükseliyor. Irak’taki olay aynı zamanda mezhep geriliminden dinamizmini alan aslında bir ırkçılıktır, o da İran’ın adeta kendi o tarihten gelen ırkçılığını bölgede yayılmacı politikalarıyla geliştirmesidir.”

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla bu sözleri kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran konusundaki sözlerini “kabul edilemez” olarak nitelendirildiği açıklamada Türkiye komşularıyla ilgili “yayılmacı ve müdahaleci” politika yürütmekle de suçlandı.

Açıklamada, “Erdoğan’ın İran konusunda kullandığı ifadeler, kabul edilebilir değil. Maalesef Türkiyeli yetkililerin, komşularına yönelik temelsiz, müdahaleci ve sorun yaratacak açıklamaları devam ediyor. Ankara, başkalarını suçlayarak ve hayali iddialarını tekrarlayarak komşuları konusunda izlediği yayılmacı ve müdahaleci tavrını izah etmeye çalışıyor.” ifadelerine yer verildi.

Herhalde bu açıklamayla birlikte herkes bir kez daha İran’ın, Irak ve Suriye’de hiçbir emperyal kaygı taşımadığı, sadece masum halkın menfaatlerini korumak ve onlara yardımcı olmak için buralarda faaliyet icra ettiği gerçeğini görmüştür!

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